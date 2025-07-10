水蜜桃的故鄉開唱 梨山森活節將嗨翻雲端

和平區公所今年特別與青農合作，將無法包裝的水蜜桃加工成新鮮果泥，推出水蜜桃飲品及糕點等創意美食。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/10 20:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕梨山水蜜桃栽培面積約462公頃，是全台最大產區，現正值盛產季，台中市和平區公所舉行「2025梨山森活節—水蜜桃的故鄉在梨山」將於7月19日登場，邀請原風搖滾巨星MAFANA樂團、山羊樂團等在2000公尺高的梨山賓館前high翻全場，還有原風烤大豬、送摸彩，還有健走活動、水蜜桃小農市集。

梨山水蜜桃栽培主要種植上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等優良品種，甜度達13度以上，肉質緻密、果汁豐沛、香氣馥郁，產期自6月下旬至8月中旬，現正值最佳品嚐時節。

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和平區區長吳萬福表示，今年因4、5月授粉順利，水蜜桃產量較去年增加1.5倍，品質也同步提升。7月中旬起，從環山、松茂、梨山到新佳陽陸續採收。

吳萬福說，水蜜桃極為嬌貴，若採收過程稍有碰撞或熟度過高就無法出貨，為此，區公所今年特別與青農合作，將無法包裝的水蜜桃加工成新鮮果泥，並與連鎖鮮果飲品大苑子及供應台灣糕餅餡料的總億食品，推出水蜜桃飲品及糕點等創意美食，擴大銷售管道與消費族群。

今年梨山森活節也結合在地農業、觀光、餐飲、公益、電商與全台實體通路，推出一系列精彩活動，打造從產地到餐桌模式，線上開放水蜜桃預購，線下與楓康超市合作，7月15日起全台47家門市陸續上架，同步開放各門市團購。

另外珍愛水資源健走活動今年再升級，每位完賽者將由公益團體捐出100元給全國最高圖書館「山那邊夢想書房」，做為「角落行動．閱讀童樂繪」活動經費，梨山森活節也特別推出水蜜桃創意料理，邀集10家餐飲甜點品牌打造限定美味，從甜點到飲品，將高山水蜜桃幻化成城市美食新潮流，有水蜜桃裸蛋糕、水蜜桃拿鐵、水蜜桃沙拉等。

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