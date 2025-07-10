山區大豪雨 高雄荖濃溪水漫南橫公路 藤枝林道落石

高雄荖濃溪溢淹阻斷南橫公路。（公路局提供）

2025/07/10 20:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕受到低壓帶及西南風影響，高雄山區今天下大豪雨，桃源區復興里南橫公路因荖濃溪水暴漲溢淹，阻斷道路無法通行，藤枝林道也出現落石，請民眾避免上山。

高雄今天豪雨狂炸，以茂林區累積雨量375.5毫米最多，24小時累積雨量超過470毫米、達到大豪雨等級，土石流警戒增達6區共90條；桃源區藤枝林道10公里處落石，茂林區情人谷邊坡土石滑落，現場怵目驚心，所幸無人傷亡。

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桃源復興里南橫公路99.2公里處，荖濃溪水位暴漲，溪水溢淹漫過路面，道路阻斷無法通行，復興里及拉芙蘭里長廣播提醒里民注意；公路局緊急封閉道路，將待雨勢趨緩，荖濃溪水稍退，立即進場搶修，儘速恢復道路通行。

此外，大豪雨導致二仁溪水暴漲，田寮區崇德里小滾水社區、西德里新路社區因地勢低窪，內水無法外排而淹水。新路社區3戶10人於崇德橋水位二級警戒時，在公所協助下提前撤離；小滾水社區一度淹水93公分，15戶不願撤離，自行在住家二樓避難。居民希望政府儘速整治二仁溪流域，改善地方經常淹水問題，以維護居民生命財產安全。

高雄山區今下大豪雨。（市府提供）

桃源區藤枝林道出現落石，請民眾避免上山。（市府提供）

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