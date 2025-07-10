茂林24小時炸雨425毫米 高雄「這6區」明天停班停課

高雄那瑪夏區溪水暴漲。（原民會提供）

2025/07/10 18:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕受低壓帶及西南風影響，屏東、台東山區出現超大豪雨，高雄茂林區24小時累積雨量超過400毫米，六龜區也有350毫米；高雄市政府今晚宣布，桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區、甲仙區、杉林區6個行政區明天（11日）停班停課。

根據中央氣象署統計，截至今天傍晚6點，高雄茂林區24小時累積雨量達425毫米、72小時累積雨量741.5毫米；六龜區24小時累積雨量358毫米、美濃區也有305毫米，雨勢都相當大。

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茂林區多納里是全高雄雨下最多的地方，多納里長羅耀明說，颱風過後山上的雨一直沒停，昨天到現在雨很大，跟88風災差不多，部落道路多處積水。

氣象署預估，今晚到明晨，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及蘭嶼仍有局部大雨或豪雨，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

高市府今晚宣布，根據中央氣象署及水保署資訊，明日高雄市山區預估雨量已達停班停課標準，且桃源、六龜、那瑪夏、茂林、甲仙、杉林等區仍列為土石流及大規模崩塌警戒區，有嚴重致災之虞，為維護市民安全，桃源區、六龜區、那瑪夏區、茂林區、甲仙區、杉林區6個行政區明日停止上班、停止上課。

高雄桃源區寶山藤枝林道10K落石。（高雄市原民會提供）

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