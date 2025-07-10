台中國際會展中心11月竣工 綠議員批10月首展跳票

台中國際會展中心室內裝修預計11月21日申請竣工。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/10 19:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際會展中心原預計10月試營運，首展為五金展，但外貿協會昨天表示，11月21日才能申請竣工，五金展確定無法在台中國際會展中心舉行，引發藍綠市議員質疑，民進黨更痛批市府跳票。

經發局表示，台灣手工具工業同業公會台灣國際五金展，需視會展中心裝修施工期程而定，依貿協提供最新裝修進度，預定11月21日展覽棟1樓取得竣工許可，市府已於7月1日赴手工具公會向理事長賴亮孜說明竣工期程無法配合展覽，亦發文請公會預作場地更換準備。

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民進黨議員陳淑華痛批，市長盧秀燕信誓旦旦10月底試營運確定「跳票」，這已不知是國際會展中心第幾次延宕了。從58億元追加到75億元，再追加到89億元，工程已延宕2、3年，追加那麼多錢，仍趕不及原訂10月舉辦的五金展。五金、工具機是台中最重要的產業，從業及相關就業人員非常多，在川普對等關稅重要時刻，顯示盧秀燕對台中經濟產業發展及願景缺乏擘劃及執行力。

民進黨市議員黃守達表示，今年年初盧市府才信誓旦旦說會展中心10月會迎來首展，結果沒過多久就跳票，執行力崩壞不忍卒睹，今年3月經發局才釋出消息，會展中心預計10月試營運，並以2025台灣五金工具展覽作為首波國際產業展覽。但根據本日會勘結果，要到11月21日才會取得使照試營運，首展可能會在11月下旬至12月28日開幕之前，顯示盧市府都是說一套做一套，宣示過的進度內容通通不算數，口惠實不至。

國民黨市議員楊大鋐表示，外貿協會今天表示11月下旬室內裝修才能完工，致10月試營運首展的五金展跳票，要求市府好好監督外貿協會能如期完工。

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