為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    又有家長指孩子遭抽椅、拖行! 高雄諾貝爾明誠幼兒園道歉了

    蔡女拉扯幼童手臂在教室內拖行。（李雅慧議員提供）

    蔡女拉扯幼童手臂在教室內拖行。（李雅慧議員提供）

    2025/07/10 19:15

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市私立諾貝爾明誠幼兒園發生非教保員的女職員蔡欣芮，在教室內粗暴對幼童抽椅、拖行、「蓋布袋」等不當行為，今（10日）晚間，另1名受害男童的媽媽也跳出來氣罵，抽椅子實在危險又過分，將提出告訴，而園方稍早也發聲明致歉。

    受害幼童的媽媽黃小姐表示，今天看到新聞，才發現影片中多次被施暴的男童就是自己的孩子，而且事件發生後園方完全沒有聯繫，直至今早才告知並道歉，她一定會對幼兒園和施暴的蔡女提告。

    黃小姐說，孩子約1年前從幼幼班升小班後，就常常喊著不想上學，但因沒有表達在學校發生的狀況，所以也不知道竟然是在學校被這樣對待，雖然自己的小孩是比較活潑、好動，但看到他在教室內被拉手拖行、隔離、罰站、抽椅子害跌倒又蓋衣服等，真的非常生氣又不捨，尤其抽椅子的動作「實在很過分」，可能還小孩子脊椎或尾椎受傷，而且小孩明明是讀小班，還曾經被丟到大班去，目前已決定幫孩子轉學，也會向幼兒園討公道。

    諾貝爾明誠幼兒園稍早也發出聲明致歉，除再次說明蔡女已於當日被懲處解聘，並已針對此事件啟動內部教保人員再訓練、情緒支持驗教學現場風險管控措施，以確保類似事件不再發生。

    諾貝爾明誠幼兒園發聲明道歉。（擷取自園方臉書）

    諾貝爾明誠幼兒園發聲明道歉。（擷取自園方臉書）

    有家長今日才得知自己的孩子遭蓋布袋。（李雅慧議員提供）

    有家長今日才得知自己的孩子遭蓋布袋。（李雅慧議員提供）

    蔡女拉扯幼童手臂在教室內拖行。（李雅慧議員提供）

    蔡女拉扯幼童手臂在教室內拖行。（李雅慧議員提供）

    家長看到孩子被抽椅子相當心痛又生氣，認為這是相當危險的行為。（李雅慧議員提供）

    家長看到孩子被抽椅子相當心痛又生氣，認為這是相當危險的行為。（李雅慧議員提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播