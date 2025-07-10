又有家長指孩子遭抽椅、拖行! 高雄諾貝爾明誠幼兒園道歉了

蔡女拉扯幼童手臂在教室內拖行。（李雅慧議員提供）

2025/07/10 19:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市私立諾貝爾明誠幼兒園發生非教保員的女職員蔡欣芮，在教室內粗暴對幼童抽椅、拖行、「蓋布袋」等不當行為，今（10日）晚間，另1名受害男童的媽媽也跳出來氣罵，抽椅子實在危險又過分，將提出告訴，而園方稍早也發聲明致歉。

受害幼童的媽媽黃小姐表示，今天看到新聞，才發現影片中多次被施暴的男童就是自己的孩子，而且事件發生後園方完全沒有聯繫，直至今早才告知並道歉，她一定會對幼兒園和施暴的蔡女提告。

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黃小姐說，孩子約1年前從幼幼班升小班後，就常常喊著不想上學，但因沒有表達在學校發生的狀況，所以也不知道竟然是在學校被這樣對待，雖然自己的小孩是比較活潑、好動，但看到他在教室內被拉手拖行、隔離、罰站、抽椅子害跌倒又蓋衣服等，真的非常生氣又不捨，尤其抽椅子的動作「實在很過分」，可能還小孩子脊椎或尾椎受傷，而且小孩明明是讀小班，還曾經被丟到大班去，目前已決定幫孩子轉學，也會向幼兒園討公道。

諾貝爾明誠幼兒園稍早也發出聲明致歉，除再次說明蔡女已於當日被懲處解聘，並已針對此事件啟動內部教保人員再訓練、情緒支持驗教學現場風險管控措施，以確保類似事件不再發生。

諾貝爾明誠幼兒園發聲明道歉。（擷取自園方臉書）

有家長今日才得知自己的孩子遭蓋布袋。（李雅慧議員提供）

蔡女拉扯幼童手臂在教室內拖行。（李雅慧議員提供）

家長看到孩子被抽椅子相當心痛又生氣，認為這是相當危險的行為。（李雅慧議員提供）

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