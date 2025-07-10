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    再忍一下！明雨區擴及中部 週末假日全台迎好天氣

    定量降水預報6小時預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    定量降水預報6小時預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    2025/07/10 18:36

    〔記者林志怡／台北報導〕受低壓帶與西南風影響，今日南部地區及東南部地區大雨不斷，中央氣象署表示，今晚至清晨還會有一波降雨，明天雨區還會往中部擴展，但入夜後就會隨著太平洋高壓增強，降雨逐漸趨緩，並在週六、週日恢復多雲到晴的好天氣，直到下週一水氣再度增加。

    中央氣象署預報員林定宜說明，今晚至明日清晨仍會有一波降雨，其中今晚雨區主要集中在南部地區，明日清晨將轉向中部及澎金馬地區，雨勢可達大雨或豪雨等級，並有機會出現短延時強降雨。

    林定宜表示，明日西半部地區將持續有不定時短暫陣雨或雷雨，東南部、澎金馬地區有局部短暫陣雨或雷雨，宜花地區則需注意午後短暫雷陣雨，後隨著太平洋高壓逐漸增強，風向將轉為偏南風，低壓帶也將北移，入夜後各地降雨緩和。

    週六、週日則受到太平洋高壓影響，台灣周邊水氣較少、氣溫較高，且轉為多雲到晴的好天氣，但中部以北、東北部、其他山區仍有局部短暫陣雨，另上午因海陸風輻合，南部地區有局部短暫陣雨，且週日東南部地區可能有焚風發生，氣溫可達34度以上。

    林定宜說，天氣短暫好轉後，下週一、週二水氣將再度增加，受西南風影響，西半部地區有局部短暫陣雨，下週三雨區轉移至中南部地區，有局部短暫陣雨，下週四則是南部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    此外，中央氣象署表示，由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，氣象署已在今日17時00分解除0709豪雨事件，恢復一般作業，但今晚至明日上午中南部地區及澎湖、金門、馬祖仍有局部大雨或豪雨發生的機率，民眾仍要特別注意。

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