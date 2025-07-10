大佳河濱公園戲水場設備不足 議員籲增設巡查人力、遮陽棚等

大佳河濱公園戲水設施現場缺乏遮陽棚等設備。（王欣儀提供）

2025/07/10 19:17

〔記者甘孟霖／台北報導〕炎炎夏日，許多台北市民會選擇攜家帶眷到台北市大佳河濱公園海洋遊戲場戲水設施玩水。不過，台北市議員王欣儀接獲家長陳情，指發現現場缺乏遮陽棚、大型垃圾桶、更衣室設施，也無固定的駐點巡查維護人力，呼籲北市府應比照外縣市的戲水設施場所，除了安排人力固定駐點巡查外，也要評估增設遮陽棚、大型垃圾桶及臨時更衣室。

水利處回應，大佳河濱戲水設施已計畫於2026年併入「大佳河濱公園再造工程」整體改善，規劃增加水霧門、花朵戲水設施及造型戲水池等多元戲水設施，針對遮陽棚及更衣室等設施需求，考量水利法規等因素一併納入評估。

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王欣儀表示，大佳河濱公園戲水設施雖有安排水利處巡查人員，但僅屬於整體河濱巡視，並非駐點戲水區巡查維護，導致戲水設施現場常缺乏即時處理安全及環境整潔的人力，家長如遇突發狀況也無即時協助窗口。

她建議，台北市可借鏡新北市熊猴森樂園戲水設施作法，現場不僅可見駐點維護人員全天巡查，並設置遮陽棚、更衣室、大型垃圾桶，提供市民便利安全的親水空間，推動硬體更新外，更要將軟體服務納入規劃。

針對大佳戲水設施場域管理部分，水利處補充，每日由水利處同仁進行設施巡查及委外環境廠商清潔維護，目前已針對假日人潮眾多時段再增加場域清潔維護頻率，並檢討固定駐點可行方式；目前大佳戲水區旁有大型膜構涼亭可供民眾休憩，周邊景觀廁所已設置垃圾桶，並由委外清潔廠商清潔維護。

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