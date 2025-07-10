13縣市184處易成孤島 內政部擬設置太陽光電、小水力發電

消防署完成13縣市184處防救災整備，國土署盤點有太陽能光電需求共48處。（內政部提供）

2025/07/10 18:47

〔記者李文馨／台北報導〕為提升各縣市政府轄內易成孤島及偏鄉地區整體防救災能量，內政部今天表示，消防署已完成13縣市184處防救災整備，國土署盤點有太陽能光電需求共48處、小水力發電有需求4處。部長劉世芳補充，台電評估經費為870萬元，若成功建構可省下台電運輸電力的耗費。

內政部今天部務會報安排建築研究所及消防署報告「易成孤島地區設置太陽能光電及小水力發電設施盤整情形」。

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建築研究所副所長朱慶倫於會後記者會表示，國土署去年開始就超前部署，目標是讓這些地區能夠達到能源自主。目前盤點有太陽能光電需求共48處，無需求共136處，包含已規劃替代方案、地理條件不適合、已有設置無空間增設等，小水力發電有需求4處，無需求112處，尚未提報共68處。

朱慶倫提到，系統建置後會面臨兩種情況，一是範圍較小的地區可能仍需使用傳統柴油發電，但希望只要可行，就盡量採用再生能源；其次，如果電力用完，還有備援系統如柴油發電機，最後整合成能源管理系統，形成完整配套，因此希望推動的是第二類整合系統，而非傳統單一發電方式。

在經費部分，劉世芳補充，除了申請公務機關幫忙以外，部分企業體也有ESG要求，同時小水力設施或太陽能板，台電評估經費為870萬元，若建構出來，可以省下台電從山下把電送到山上產生的耗費。

內政部今天部務會報安排建築研究所及消防署報告「易成孤島地區設置太陽能光電及小水力發電設施盤整情形」。（內政部提供）

消防署完成13縣市184處防救災整備，國土署盤點有太陽能光電需求共48處。（內政部提供）

內政部建築研究所副所長朱慶倫今說明「易成孤島地區設置太陽光電及小水力發電設施盤整情形」。（記者李文馨攝）

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