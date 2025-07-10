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    澎湖也有共享機車 WeMo進駐澎湖

    WeMo進軍離島市場，澎湖也能共享機車。（WeMo提供）

    WeMo進軍離島市場，澎湖也能共享機車。（WeMo提供）

    2025/07/10 19:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全台最大共享機車WeMo，1萬台佈建全台和離島，即日起加入就享有一天免費騎到飽、全台皆可騎乘，同站租還站點再增加離島，澎湖、綠島即刻正式開站，小琉球也將於近期上線，讓智慧綠能出行體驗無所不在。

    亞洲最大共享電動機車品牌WeMo Scooter全台共享機車霸主，全台同站租還好評如潮，再次放大升級推出「環島縱貫線 MAX」計畫，不僅完成至今規模最廣的佈建行動，全台車隊投放數量正式挺進「萬台級規模」，也宣告WeMo正式邁入全民、全台共享移動的新世代。

    此波一舉佈建全新主力車款WeMo Fly二代新車，全面覆蓋雙北、台中、台南、高雄等5大都會核心區，並首次跨出本島進軍旅遊勝地澎湖、小琉球與綠島，正式串聯5都、全台城市與離島交通網絡。

    執行長劉于遜表示，「這不僅是創造台灣歷史的數量擴張時刻，更是『全台、全民，生活移動無縫接軌』的行動實踐，只要加入WeMo後，使用一個帳號即可暢遊全台各地及離島，搭配全台日租最低價$349的包車方案，讓消費者可以完整享受相同高品質智慧綠能移動體驗。」此外，再推兩大限時優惠—新註冊用戶加入就送一天免費騎到飽、WeMo PASS會員享有每月3張日租9折券的加碼，一個帳號、立即上車、騎遍全台。

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