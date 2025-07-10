宜蘭沿海擬插14根風電機組 代理縣長林茂盛反對

宜蘭海岸擬設風電機地方藍綠不挺，代理縣長林茂盛也表態反對。圖為宜蘭海岸外的龜山島。（宜蘭縣府提供）

2025/07/10 18:59

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉及蘇澳鎮海岸線，被民間業者相中要成立風力發電廠，設14部風力發電機（風機），地點因鄰近蘭陽溪口國家級重要濕地與蘇澳無尾港水鳥保護區，引發地方藍綠反彈。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天下午也表態「反對設置風力電廠」，並在宜蘭縣政府臉書專頁要大家留言「反對+1」。

林茂盛指出，該案還沒有到縣府，如果有到縣府，將會嚴格把關，跟縣民站在一起，反對設置風力電廠，共同守護宜蘭好山好水，以及美麗的海岸線。

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宜風陸域風力發電計畫由開發單位宜風電力公司籌備處提案，打算在宜蘭五結至蘇澳海岸線設14部風機、陸域輸電線路及升壓站，每部風機每小時發電量3千到7千度。

因設置地鄰近蘭陽溪口及蘇澳無尾港，外界擔心破壞地方生態；消息傳出後，不僅多數民眾反對，就連地方藍綠民代也陸續發聲「不支持！」

目前全案尚在規劃前期階段，開發單位將委託專家作環境調查，提出因應對策，若通過環境部環評審查，還要取得地方政府籌設與施工許可，預計8、9月召開地方說明會。

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