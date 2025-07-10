停電4天 台南災民未「來電」 台電致歉曝原因

丹娜絲重創台南，導致大規模停電，台電在入夜後持續搶修。（台南市府提供）

2025/07/10 19:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，截至目前仍有約4萬戶停電，曾停電戶數高達28萬5247戶，災區集中在學甲、後壁、東山、鹽水、七股、將軍、佳里等溪北地區。不少災戶抱怨停電4天、已經百小時，「為何我家還沒有電？」台電主管說明風災搶救復電進度，並向民眾致歉。

台電配電處副處長林昶旭表示，沿海地區災損特別嚴重，此次遇上超過16級強陣風，導致電桿大量倒斷、散落，許多位於田埂、魚塭地區，增加搶修難度。截至目前，溪北初步查報已有600支以上電桿傾倒，一根12米電桿重達1210公斤，平均修復1桿需2至3小時。

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復電作業分為「幹線、分歧線、末端線路」三段，許多住戶雖見前段已修復，卻仍未來電，是因末端線路尚未接通。林昶旭坦言，現場不少民眾苦苦哀求，工程人員不忍之餘會協助，但也可能延誤整體主線修復進度。

他表示，台電已動員全台技術人力支援，今天桃園再派3組9人加入新營，後續預計超過百人協助修復。由於電力搶修屬專業技術，能做的只有台電員工以及承攬商夥伴，人力有極限。大家每日作業至深夜11、12點，溪北多家汽車旅館與南鯤鯓香科大樓，已成工程人員臨時宿處。

台電配電處副處長林昶旭（左2）說明復電情形。（記者洪瑞琴攝）

電桿不敵強風吹襲，折斷倒整排。（讀者提供）

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