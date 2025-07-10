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    恆春住一晚抽中休旅車 得主今開心領車

    「恆春旅遊購GO節」上月頭獎休旅車得主（左一）開心領車，右一為屏東縣府交旅處長黃國維。（屏東縣政府提供）

    「恆春旅遊購GO節」上月頭獎休旅車得主（左一）開心領車，右一為屏東縣府交旅處長黃國維。（屏東縣政府提供）

    2025/07/10 18:37

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東縣政府主辦的「恆春旅遊購GO節」共準備了5部休旅車頭獎月月抽，今（10）日下午邀請南下領車的第2部休旅車得主，一起抽出第3部休旅車得主，幸運兒是來自台南市的鄒小姐；活動還有2部休旅車待抽獎。

    迎接恆春建城150週年，屏東縣政府與屏南旅宿業者4月至8月合作推出「恆春旅遊購GO節」，民眾入住恆春半島包括枋山、獅子、車城、恆春、滿州、牡丹等6鄉鎮合作店家就能參加抽獎，今（10）日下午舉辦第三場抽獎，縣府邀請6月頭獎得主、來自南投的張先生南下領車，並和交旅處長黃國維一起抽出7月休旅車得主。

    張先生開心表示，原本只是想到恆春放鬆一下，沒想到真的把車開回家，「恆春之旅超值得！」會中抽出的本月頭獎得主是來自台南市的鄒小姐，她入住大鼻旅店幸運中獎，可將Honda HR-V開回家，今天也同時抽出黃金、家電等大獎得主。

    交通旅遊處表示，「恆春旅遊購GO節」串聯多項夏季特色活動陸續登場，在車城鄉有「海口祭」、「超遊感Real Pingtung輕旅行」、屏東看海美術館「怪獸代班」戶外展覽、「來恆春擁抱宇宙」—在佳樂水霸佔星星等，從山到海、從文化到星空，豐富旅遊等全台遊客來體驗。

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