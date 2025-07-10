為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「風颱尾」雨彈炸屏東 來義望嘉教會旁民宅大排擋土牆崩塌

    望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌。（江登木提供）

    望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌。（江登木提供）

    2025/07/10 18:08

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕丹娜絲颱風已遠颺，但屏東如同被「風颱尾」掃到，全屏東今天雨彈轟炸，不少人直說「比颱風當天還可怕」。來義望嘉教會旁民宅高達約8公尺擋土牆昨天夜間崩塌，雨勢沒有和緩趨勢，望嘉村長江登木擔心會帶來二次傷害。

    來義山區過去24小時已降下逾300毫米雨量，望嘉教會對面住戶昨晚7點突然聽到巨大聲響，出門查看發現，教會旁民宅擋土牆從基部破裂，土石坍塌，住戶當時正在上方觀察雨勢，見狀立刻轉身就跑，沒有人員傷亡。

    江登木昨天深夜視察，今天再去到現場發現，崩落掉進擋土牆下方大排水溝的土石越來越多，緊急向鄉公所及縣政府通報，他說，今天早上縣府及公所、代表會還有地方議員等都有到場視察，目前雨勢不停，任何施工都是徒增風險。

    江登木說，擋土牆當時並未植筋，連日的大雨過後撐不住破裂崩塌，但雨勢到明天都還會持續，土石阻礙排水的數量增加非常明顯，他擔心繼續滑落，阻塞整個大排，到最後溢淹整個村莊，縣府則預計雨停後緊急派工進場加固。

    望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌。（江登木提供）

    望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌。（江登木提供）

    望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌。（江登木提供）

    望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌。（江登木提供）

    望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌。（江登木提供）

    望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌。（江登木提供）

    望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌，所幸住戶見狀立刻撤離。（江登木提供）

    望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌，所幸住戶見狀立刻撤離。（江登木提供）

    望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌，所幸住戶見狀立刻撤離。（江登木提供）

    望嘉教會旁民宅高達8公尺的擋土牆崩塌，所幸住戶見狀立刻撤離。（江登木提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播