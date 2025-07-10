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    20年來最慘！南投溪頭園區樹木遭連根拔、攔腰斷 倒逾200棵

    南投溪頭園區超過200棵樹倒，園區休園3天進行倒木移除。（溪頭園區提供）

    南投溪頭園區超過200棵樹倒，園區休園3天進行倒木移除。（溪頭園區提供）

    2025/07/10 17:39

    〔記者劉濱銓／南投報導〕丹娜絲颱風肆虐，南投溪頭自然教育園區遭遇20年來最慘風災，園內不含森林裡的倒木，光步道樹倒就達200餘棵，且大多是被連根拔起或攔腰折斷，強風破壞力可見一斑，園區經休園3天整理，11日將重新開園，惟倒木尚未完全清除，屆時神木步道、鳳凰林道，以及彩虹橋步道仍禁止通行。

    溪頭園區表示，此次風災過後園區可說滿目瘡痍，到處都是樹倒，園區步道、道路也都中斷，並有車輛被樹木壓壞，就在颱風遠離後，準備休園3天展開園區整理，詎料卻遇上西南風帶來劇烈降雨。

    園區連3天受大雨影響，嚴重影響樹木移除進度，在處理倒木過程中，發現大部分樹木不是被颱風吹到連根拔起，就是樹大招風導致樹幹被攔腰折斷，估計步道上傾倒樹木就有200餘棵，這還不包括森林裡的倒木，此次受損面積廣、倒木數量多，可說是園區20年來最慘風災。

    溪頭園區說，11日將重新開園，但因部分設施、步道仍未修復，屆時園內神木步道、鳳凰林道、彩虹橋步道禁止通行，提醒遊客注意。

    南投溪頭超過200棵樹倒災情，大多是被強風連根拔起或攔腰吹斷。（溪頭園區提供）

    南投溪頭超過200棵樹倒災情，大多是被強風連根拔起或攔腰吹斷。（溪頭園區提供）

    南投溪頭超過200棵樹倒災情，大多是被強風連根拔起或攔腰吹斷。（溪頭園區提供）

    南投溪頭超過200棵樹倒災情，大多是被強風連根拔起或攔腰吹斷。（溪頭園區提供）

    丹娜絲颱風造成南投溪頭超過200棵樹倒災情，其中大多是被強風連根拔起或攔腰吹斷。（溪頭園區提供）

    丹娜絲颱風造成南投溪頭超過200棵樹倒災情，其中大多是被強風連根拔起或攔腰吹斷。（溪頭園區提供）

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