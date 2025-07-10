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    教育工作45年 林繼生第5本書「青春熱映中」提供不八股文章

    從事教育工作45年的新興高中（中小學部）校長林繼生最近出版第5本新書「青春熱映中」。（林繼生提供）

    從事教育工作45年的新興高中（中小學部）校長林繼生最近出版第5本新書「青春熱映中」。（林繼生提供）

    2025/07/10 21:43

    〔記者謝武雄／桃園報導〕從事教育工作45年的新興高中（中小學部）校長林繼生，最近出版第5本新書「青春熱映中」，收錄國語日報66篇邀稿，內容以他在教育第一線觀察的例子為基礎，揉入社會中發生的青少年案例，輔以他熟悉又有興趣的影視作品為證，希望在有限篇幅內，提供一些有溫度、有思辨，不要太八股的文章。

    林繼生表示，2019年國語日報邀稿，對象是青少年群體，主題不限，由於他在教育場域陪伴過無數學生，看過無數目標明確、發揚踔厲、篤志力行的活潑生命；也看過不少在迷惘與成長間起伏掙扎，沒有方向的靈魂，才決定以在教育現場觀察的例子為基礎寫稿，五年多來完成119篇「小品」，最後再挑選66篇付梓成書，由三民書局出版發行。

    林繼生表示，「青春熱映中」既標示閱讀對象青春，也強調人生沒有結束，青春的電影就會繼續熱映，電影是將現實世界包裹進想像之中魔法；電影結局早已安排好，最後都會找到答案；但人生只有一次無法重來，更無法倒帶，正因為如此，活著的每一秒，都是無可取代的經典鏡頭，每一刻的選擇，都是未來的伏筆。

    林繼生強調，「青春」是人生唯一，且最重要的一部電影，身兼導演、編劇與剪輯，更是領銜主演，也希望所有人用心製作，注意每個細節，「青春」這部電影才能叫好又叫座，贏得人生的奧斯卡。

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