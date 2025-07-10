丹娜絲重創台南! 4萬餘戶未復電 台電工程人員冒雨搶修中

丹娜絲造成台南28.2萬戶停電，台電人員在滂沱大雨中搶修。（南市經發局提供）

2025/07/10 17:30

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，多達600支以上電桿折斷或傾倒，累計造成台南28.2萬戶停電，為全國受創最嚴重的縣市，至今已完成23.7萬戶復電，剩餘約4萬餘戶台電持續搶修中。台電呼籲目前仍缺電的居民，請多體諒工程人員。對部分地區處於末端分歧線居民，修復時程稍有延後，台電也致上歉意。

另外，颱風也造成台南溪北地區多個行政區出現水壓偏低，或短暫停水情形，共影響戶數約1萬2809戶；截至今天上午7時，南市整體供水已恢復正常。台水公司表示，如仍有零星住宅供水不足，是因停電導致抽水馬達無法運作而暫無水可用。目前已啟動水車調度機制，配合市府因地制宜支援供水，以降低災後影響。

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南市經發局表示，丹娜絲颱風夾帶狂風驟雨，瞬間陣風一度達17級，相當於每秒57.3公尺，導致南市部分地區停水、停電，基礎設施也嚴重受損。停電影響範圍除安南區外，主要集中於溪北地區的12個行政區。全市陸續查報至少有600支以上電桿，因強風吹襲而折斷或傾倒，每根電桿長達12米、重達逾1公噸，需以重機具移除、吊掛並重新埋設，平均每根復建作業時間約需2至3小時，耗費眾多人力及時間。

南市經發局表示，為加速修復腳步，台電台南與新營區處共出動近500人員工班，並自其他縣市增派共89組工班，逾600人跨區支援搶修。感謝台電、台水人員不眠不休搶修，也請市民體諒。

台電出動重機具移除障礙物，並重新吊掛與埋設電桿。（南市經發局提供）

台水公司調度水車以降低災後影響。（南市經發局提供）

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