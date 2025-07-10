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    建臺高中分科測驗報錯科目 考生無奈心血白費：還是會包容學校

    私立建臺高中。（資料照）

    私立建臺高中。（資料照）

    2025/07/10 17:23

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕114學年大學分科測驗明、後天登場。苗栗縣私立建臺高中發生校方行政疏失，報錯23名考生應考科目，大考中心已公告依簡章辦理，無法轉圜。受影響當事人之一的胡姓考生受訪坦言，心血白費了，覺得學校之後應該要積極一點，雖然大家不開心，但還是會包容學校。

    胡姓考生說，他本來是報考歷史、地理、公民跟數乙，但8日收到簡訊時，發現歷史變成生物，他有去問老師，也有打電話給學校，學校也有回報給大考中心並等待大考中心如何處理。他自身也有打去大考中心問，大考中心回覆基本上是無法處理，因為照書面規定，確認時間已經過了，因這是學校的疏忽，沒辦法改變。

    胡姓考生說，這樣其實對學生還滿困擾，很多學生就是學測沒有考好，想拚分科，有些人是考第三類醫科，可是因被改錯科目，可能會造成想要的大學或科系考不上。大家心血這樣被白費，其實也是很難過也很感傷，但事實不能改變，大家也只能認了。

    胡姓考生說，他是文組的變成要去考生物，坦言完全沒有準備，現在也只能惡補，能補多少是多少。他也說，學校沒有通知上網確認，覺得學校之後應該要積極一點，雖然大家不開心，但還是會包容學校。

    胡姓考生受訪坦言心血白費了。（讀者提供）

    胡姓考生受訪坦言心血白費了。（讀者提供）

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