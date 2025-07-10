雲林蔬菜產區重創！ 是否「全品項、免現勘」賴清德要求依客觀證據辦理

總統賴清德前往雲林視察短期葉菜受災情況。（記者黃淑莉攝）

2025/07/10 17:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風及連日豪雨重創雲林農業，農損面積達4400多公頃，損失金額達3億多元，總統賴清德今（10日）下午前往二崙菜園勘災。賴清德強調，農民是國家重要資產，政府與農民站在一起不分黨派照顧，他指示農業部救助要以從優、從寬、從簡及從速原則辦理，讓受災農民盡快領到救助、早日復耕。

賴清德總統下午2點半在農業部長陳駿季、雲林縣長張麗善、立委劉建國及張嘉郡等人陪同，到二崙義庄合作農場視察短期葉菜受損情況。

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農糧署長姚士源表示，雲林短期葉類種植面積有9400公頃，占全國64%，更是汛期國內重要蔬菜來源，這次受損品項有空心菜、小白菜、青江菜、油菜等。

賴清德指出，中央政府這次救助比往年更加積極，且救助項目由中央直接公告，截至今天中午雲林公告救助品項有33項，可縮短四方會勘認定，有助於協助農民早日復耕，另在農業貸款部分，貸款金額提高、還款時間延長、利息降至0，還有設施補助從往年5成提高到8成，落實中央對農民及地方的幫助。

賴清德強調，今天來雲林視察，就代表政府與所有農民及鄉親站在一起，對於張麗善縣長及張嘉郡委員要求雲林農損「全品項、免現勘」，請農業部用地方提供的客觀證據，根據政府法規仔細審議，絕對不能有黨派的考量，農民是國家的資產，不分黨派照顧，地方照顧農民，中央也要照顧農民。

另賴總統也指示，農業部導入無人機等高科技，解決地方鄉公所勘災人力不足窘境，縮短申請救助作業時間。陳駿季說，已有初步模型，未來會持續努力。

總統賴清德到雲林勘察農損強調，農民是國家資產，不分黨派，地方照顧農民，中央也要照顧農民。（記者黃淑莉攝）

總統賴清德前往雲林視察短期葉菜受災情況。（記者黃淑莉攝）

雲林是全國重要葉菜類產區，這次颱風、大雨受災嚴重，蔬菜因泡水出現枯黃爛根情況。（記者黃淑莉攝）

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