嘉科實中創校第二年 5A10+學生報到

嘉義市蘭潭國中畢業生章同學會考成績5A10+，到嘉科實中報到。（嘉科實中提供）

2025/07/10 17:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義地區免試入學結果前天公布，創校第二年的國立嘉科實驗高級中等學校滿招，今天新生報到，國中會考成績5A10+的蘭潭國中畢業生章同學以第一志願選擇嘉科實中，學校家長會致贈榜首獎學金，鼓勵她發揮潛能探索未來。

嘉科實中校長林怡慧說，高中部僅招收3個班，90名學生，今年持續滿招，最低錄取分數比去年還高，超過半數學生會考成績3A以上，更吸引來自雲林、台南等地學生，為學生心目中第一志願首選學校。

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林怡慧說，嘉科實中去年8月設校，是國科會所屬國立學校，位於嘉義科學園區內，鄰近台積電、故宮南院，與多所大學簽訂教育合作備忘錄，重視科學教育與人文國際教育，以及學生個別化需求及適性發展；成立第一年，學生由師長培育指導，在全國性及國際性藝文及科技競賽屢獲佳績。

校方說，學校連結頂尖大學、科學園區產業、長庚醫院及故宮南院等資源，發展多元課程與主題式營隊，鼓勵學生走出課室、連結真實世界，辦理涵蓋醫療、科技、人文藝術等不同領域的跨領域體驗活動，如與長庚醫院合作醫療體驗營、台師大AI創作發明、嘉義大學無人機、中正大學的科學教育、嘉義東門走讀及雙語藝術等營隊，並半導體選修課程，課程內容豐富多元。

校方從美國聘任合格外籍老師，積極發展國際交流，與加拿大布萊斯學院Blyth Academy締結姊妹校，與日本學校東京埼玉高等學校、岩手縣岩泉町中學等進行訪問，與歐洲立陶宛高中視訊進行課程，還有祕魯與印度文化全英文講座等，提升學生英語力及表達力，培育學生全球化未來人才。

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