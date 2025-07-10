高普考落幕 錄取率初估17.95％

高普考今天落幕。（資料照）

2025/07/10 17:00

〔記者林曉雲／台北報導〕公務人員高考三級考試暨普通考試今（10日）考完，其中高考三級考試受丹娜絲颱風影響，順延至7月8日至10日舉行，考選部指出，到考率高考三級為59.66%、普考為73.61%，以目前公告需用名額6815名，初估錄取率17.95%。

考選部說明，在台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區順利舉行結束。

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考選部表示，此次高考三級考試因颱風延期舉辦，有賴各考區縣市政府及試區學校鼎力協助調度、整備場地、試務人力及警力支援，而因考試延期舉行，除各縣市緊急調度人力外，也由考試院、銓敘部及公務人員保障暨培訓委員會同仁支援，補足因延期造成200多名監場人力缺口，感謝各考區縣市政府、學校及支援院部會機關，使考試能及時因應調整順利舉行完成。

考選部說明，考試設置155個考試類科，總計報考人數57707人，其中高考三級考試32327人、普通考試25380人，經試務處統計，最後一節到考人數37967人（高考三級19285人、普考18682人）。

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