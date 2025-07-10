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    首度結合乙未祭、義民祭 桃園義勇季7/27起登場 熱鬧2個月

    「2025桃園義勇季」7月27日至9月11日展開，桃園市政府客家事務局與平鎮區公所今辦記者會宣傳。（記者黃政嘉攝）

    「2025桃園義勇季」7月27日至9月11日展開，桃園市政府客家事務局與平鎮區公所今辦記者會宣傳。（記者黃政嘉攝）

    2025/07/10 17:08

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2025桃園義勇季」7月27日至9月11日展開，桃園市政府客家事務局與平鎮區公所今辦記者會宣傳，今年以「忠魂義魄，舉世無雙」為主題，首度整合兩大客家重要祭典「乙未祭」與「義民祭」，重新詮釋先民保鄉衛土的「忠勇」與「義魄」精神。

    本次義勇季7月先登場的「客家乙未祭」，包含7月27日結合1895乙未保台紀念公園與鄰近義民廟、義民市民活動中心的「義勇再出發BRAVE REBORN!小小義士保家園，勇闖庄頭新手村！」闖闖活動，小朋友以體驗、解謎方式，輕鬆了解此段戰爭歷史。

    8月2日戶外沉浸展演「義勇百卅夜—乙未保台戰爭130周年紀念音樂會」，邀社區里民做舞蹈、打鼓培訓、共演，以及走訪桃園4大古戰場，踏尋乙未戰爭歷史的足跡「義勇小旅行」，另平鎮鎮興里長黃志杰再辦夏令營，邀孩子透過手作體驗，從鎮興里認識戰役發生地歷史。

    「客家義民祭」8至9月展開，8月30日由心舞季藝術舞蹈團演出「義民風雲音樂舞台劇」，重現義民信念；9月7日「義民爺出巡挑擔踩街活動」擴及一整天，平鎮褒忠祠文資蒐集志工姜世瑋表示，當天早上出巡，下午在中壢銀河廣場踩街至褒忠祠；9月7至9日景勝戲劇團演出「義民客家大戲」，以說、唱、做、打方式，再現義勇精神。

    市長張善政表示，義民祭起源清代林爽文事件，客家鄉親保護自己村莊，乙未祭則在日據時期，抗拒日本入侵，相隔約一百年，透過豐富活動，向年輕朋友展現客家鄉親護衛鄉土精神。

    義勇季活動詳情及報名資訊可至活動官網查詢（https://hakkadata.tycg.gov.tw/22553/）。

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