「她昨天沒吃飯！」 10歲男孩留一半便當給妹妹 高雄偏鄉童暑假困境

志工為課輔班孩童準備餐點。（台灣根與芽關懷照護協會提供）

2025/07/10 17:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「老師，我可以把剩下的便當帶回家給妹妹吃嗎?」放暑假了，高雄市某課輔班10歲男童怯生生地提出要求，才赫然發現他還有個妹妹在家餓了一整天，處境令人鼻酸。台灣根與芽關懷照護協會每年寒暑假為課輔班、社團弱勢孩童準備餐點，吸引他們進入課輔班，希望政府能挹注更多資源給偏鄉孩童，以免誤入歧途。

該名10歲的小男童吃了一半便當後，把剩下一半收進袋子，輕輕問老師：「可以讓我帶回去給妹妹吃嗎？她昨天沒吃飯」，他還希望老師幫把便當冰起來，以免餿掉，老師當場紅了眼眶，給他錢幫妹妹買便當。

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爸爸在服刑 外籍母失聯

進一步了解，男童的父親正在服刑，外籍配偶的母親不知所蹤，他與9歲的妹妹由70餘歲阿嬤隔代教養，阿嬤靠資源回收維生，每天工作到很晚，經常無法為兄妹倆準備三餐，老師最後也把妹妹帶進課輔班。

台灣根與芽關懷照護協會理事長黃御凌說，暑假對有些孩子來說，不是放假，是飢餓開始的日子，七、八月學校停課，營養午餐跟著中斷，有的孩子整整兩個月，每天三餐都要靠課輔班、靠老師、靠慈善社團硬撐出來。

台灣根與芽關懷照護協會與協辦單位共同籌資，在寒暑假照顧全國500位兒少餐點， 黃御凌說，目前政府對於偏鄉兒童照顧仍有不足，曾經看到暑假時課輔班因經費問題沒辦法開課，孩童在街頭遊盪，希望能夠提撥足夠經費，讓小朋友能夠有個安全且溫飽的暑假。

學童寫卡片感謝送來食物。（台灣根與芽關懷照護協會）

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