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    台灣壹傳媒停刊3年疑遭設局掏空！3張幽靈本票討1.05億

    台灣壹傳媒停刊3年疑遭設局掏空。圖為前壹傳媒大樓的LOGO。（資料照）

    台灣壹傳媒停刊3年疑遭設局掏空。圖為前壹傳媒大樓的LOGO。（資料照）

    2025/07/10 17:37

    〔記者張文川／台北報導〕已經結束營運的壹傳媒集團，當初旗下的「蘋果日報」、「壹本便利」、「壹週刊」的末代負責人，於去年10月至12月間，先後收到士林地院的本票裁定，准予強制執行3張票面金額共1億500萬元的本票。3公司認為本票開立日是在結束營運後，懷疑是造假的本票，遂提出「確認本票債權不存在」之訴。士院先前已判3家媒體勝訴，對造皆已上訴；壹傳媒日前並向士林地檢署告發3名執票人涉嫌偽造有價證券等罪，士檢已受理分案調查。

    士林地院去年11月1日裁定指出，「喬富資本控股管理顧問股份公司」持「香港商壹傳媒出版有限公司台灣分公司」（壹周刊）簽發的2000萬元本票，向士院聲請強制執行，票面記載簽發日期為2020年10月9日，到期日為2022年6月30日，主張屆期提示後未獲清償，請求准許強制執行，士院書面審查後裁准。

    壹傳媒旗下、未曾實際營運的「香港商壹本便利出版有限公司台灣分公司」（壹本便利），也於去年11月收到士院去年10月22日做成的本票裁定書，提出聲請的債權人為「康閎事業有限公司」，票面金額3500萬元，簽發日為2020年1月30日，到期日同為2022年6月30日。

    第3件則是去年12月12日士院裁准強制執行的本票裁定，劉姓男子持面額5000萬元的「香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司」（台灣蘋果日報）的本票，開票日為2018年1月7日，到期日為2022年1月31日。

    不過，壹週刊在開票日前即半年已結束營運，與另兩家同集團前公司負責人、法務聯絡後，認為這3張本票很可能是偽造、變造而成，懷疑是有心人士欲藉清算公司資產完成前謀奪資產，提出民事「確認本票債權不存在之訴」，一審獲判勝訴；3媒體日前並向士檢告發3名執票人涉嫌偽造有價證券罪，士檢已經受理並分案調查。

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