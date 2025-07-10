回不了家！豪雨發威竹市民宅土牆塌 2戶10人緊急安置

颱風走後外圍環流發威，新竹市元培街有民宅土牆倒塌，出入口遭土石流掩埋，有2戶10人無家可歸。（新竹市府提供）

2025/07/10 16:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕颱風丹娜絲雖已遠離，但外環圍流持續發威，新竹市昨天一整天豪雨不斷，導致香山區元培街323巷一帶今天上午發生房屋土泥牆倒塌，除造成民宅主要出入口被土石掩埋、通行受阻，建物內部牆面亦出現明顯裂縫，恐有結構安全疑慮，受影響住戶為2戶10人；市府啟動緊急安置及收容機制，後續會協助評估房屋結構，確保市民生命財產安全。

代理市長邱臣遠與消防局、警察局、社會處、都發處、產發處和工務處等單位現勘，指示消防局負責協助民眾脫困與初步救護，且出動空拍機，掌握周邊地形與災害範圍。警察局負責周邊交通與人員管制，維護現場秩序與安全；社會處則訪視受災民眾，評估實際安置與照護需求；都發處也派員勘查建築結構安全，進行災損鑑定並提供後續修繕建議；產發處則緊急聯繫水土保持技術團隊，進行現地地質評估與土石穩定檢測，同時由工務處協助移除倒塌的土石及牆體殘骸，以清除障礙。

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消防局表示，因土石流導致土牆倒塌受影響的住戶有2戶，幸無人員傷亡，因豪雨不斷、造成土牆崩塌，社會處已展開安置作業，逐戶確認安置需求，其中1戶1人選擇依親暫住，另1戶9人則被安置到旅館。後續市府會協助監控元培街土製泥牆倒塌現場及周邊環境，並與水土保持專家密切合作，評估地質穩定情形，確保住戶居住安全。

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