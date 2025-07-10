入夜後雨勢有望緩和！南部仍需注意強降雨 明雨區往中部擴展

定量降水預報6小時預報圖。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/10 15:58

〔記者林志怡／台北報導〕南部地區及南台東今日大雨不斷，中央氣象署指出，今日屏東山區至南台東大武的雨量達到470毫米，雨勢相當顯著，但入夜後有機會稍微緩和，明天白天雨區則會隨著低壓帶北移，逐漸往中部擴展，直到晚間才有機會停止降雨，民眾仍需注意防範大雨。

中央氣象署預報員李孟軒說明，今日受到低壓帶與西南風影響，南部地區、南台東降雨明顯，有局部豪大雨發生，截至下午3時，普遍有200毫米的累積雨量，尤其屏東山區至南台東大武一帶今日累積雨量達到470毫米，且昨日至今天，累積雨量更達到750毫米。

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李孟軒說，目前氣象署持續發布豪雨特報，過去一段時間也持續有對流順著西南風移入，造成南部至台東一帶有50毫米的時雨量，但預計今晚雨勢會稍有緩和，但南部地區、南台東的6小時累積雨量仍可達到40至50毫米，民眾仍不能掉以輕心。

此外，明日清晨低壓帶將往北移動，並造成雨區往中部地區擴展，澎湖、金門等離島地區降雨也將增加，明天上午的中南部地區、台東等仍是降雨熱區；下午雨勢將進一步緩和，雖各地持續有雨，但到晚間就有機會停止，氣象署也評估在今日傍晚降雨趨緩後，結束較大規模或較劇烈豪雨加強作業。

李孟軒提醒，今晚至明天上午受到低壓帶影響，預估中南部、南台東有機會出現局部豪雨或大雨，中南部颱風災後復原仍要注意短延時強降雨，且今明兩天適逢大潮，中南部沿海低窪地區不容易排水，可能有局部淹水，另山區需注意連日山區土石鬆軟，坍方落石。

浪高分佈。（圖由中央氣象署提供）

重點提醒。（圖由中央氣象署提供）

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