沖繩住飯店小孩打破吊燈「賠15萬日幣」 家長崩潰喊踩雷被罵爆

網友抱怨，他帶小孩到沖繩旅遊時，小孩不慎將床頭吊燈弄破，沒想到飯店跟他報價近15萬日幣。（擷取自「爆料公社」）

2025/07/10 20:57

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕出門旅行在外住宿時，切記要小心勿將飯店設施弄壞，免得面臨高額賠償，壞了性子得不償失。就有網友抱怨，他帶小孩到沖繩旅遊時，小孩不慎將床頭吊燈弄破，沒想到飯店跟他報價近15萬日幣（約29965台幣），讓他覺得相當不合理。對此，網友紛紛怒批，「弄壞就是要賠！自己生了一個熊孩子就別帶出國丟人現眼！」

一名網友在「爆料公社」發文表示，他帶小孩到沖繩旅遊時，入住一家度假飯店，一晚要價14000台幣，不過就在退房前，小孩玩耍時弄破了床頭吊燈，他馬上帶著相片到櫃檯說要賠償，結果飯店報價近15萬日幣（約29965台幣），讓他相當錯愕。

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他指出，飯店宣稱因為是設計師款吊燈，所以費用高，然後一毛錢都不會減少。讓他無奈表示，「飯店房間沒特別貴，但是卻用這麽貴的吊燈，實在是詭異，但是人在異鄉，不得不低頭賠償」。

貼文曝光後，網友紛紛不領情表示，「弄壞就是要賠！自己生了一個熊孩子就別帶出國丟人現眼！人家飯店想用什麼燈跟你有啥關係嗎？」、「飯店房間沒有特別貴，但卻用這麼貴的燈很詭異，這有什麼好質疑的？租車一天才2千元上下，但不小心撞凹車板撞破燈殼，那維修起碼上萬元，難道這樣也很詭異？」、「你們一家才雷吧」、「帶小孩本來就是要謹慎，不然就會像現在這樣社會替你教，看你以後還敢不敢不顧小孩」、「奧客！打破人家東西還好意思po爆料，丟臉丟到國外去」，「有人找出這組燈，報價就是900美元 ，叫你賠3萬台幣真的沒多賺你錢，維護期間無法租這間的損失也沒算你頭上了，還好意思發文講人家怎樣」。

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