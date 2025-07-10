南投雨災！台電水里二坪山路斷搶通 集集大排溢堤拚整治

南投集集鎮9日因暴雨導致市區清水溪大排達滿水位，部分河段一度溢堤，集集鎮公所將爭取經費整治，避免淹水危機。（集集鎮公所提供）

2025/07/10 16:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣昨（9日）暴雨成災，造成水里鄉台電發電廠宿舍，以及電廠冰店的二坪山聯外道路中斷，經水里鄉公所派工日夜搶修，中午已復通；另在集集鎮市區清水溪大排，同樣因大雨導致溪水暴漲，一度部分溢堤，集集鎮公所將爭取經費整治，以降低極端氣候衝擊。

水里鄉公所表示，水里二坪山是通往台電員工宿舍，以及民眾前往台電電廠冰店的聯外道路，惟受連續大雨影響，邊坡含水量太大，大量土石崩落造成道路中斷，昨傍晚緊急調派機具搶修，到今上午持續清運土石，直到中午才復通，後續將與邊坡管理單位會商修坡，以免坍方受阻。

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集集鎮公所指出，集集昨日雨量居全台之冠，流經市區的清水溪大排水位暴漲，河道內黃濁水流幾乎達滿水位，甚至部分河段還有溢堤現象，情況一度危急，所幸傍晚雨勢趨緩才解除危機；之後將向縣府、水利署爭取整治經費，透過設置滯洪池、加高易淹河段堤防，降低對市區居民的淹水影響。

南投水里鄉通往台電二坪山的道路因邊坡崩坍中斷，經日夜搶修才在中午復通。（水里鄉公所提供）

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