逾1.1億元補助到位 台南3圖書館將新、整建

中央補助逾1億元經費到位，將進行永康區圖書館、新營文化中心圖書館整建，以及安南區李科永紀念圖書館新建工程。（記者劉婉君攝）

2025/07/10 16:35

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市公共圖書館現代化升級，中央補助款共1億1050萬元到位，將整建永康區圖書館、新營文化中心圖書館，以及新建位於安南區的李科永紀念圖書館。

永康區圖書館啟用迄今已逾20年，現有空間與設施已不符現代需求。整建工程預計將於今年完成規劃後，明年發包施工，計畫導入自助取書與借書系統、親子友善廁所、現代化多功能空間等設施，並將增設青少年直播間，預計明年底完成。

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新營文化中心圖書館將聚焦於強化樂齡與親子服務功能，改善資訊設備與空間品質，打造更具包容力的在地閱讀與藝文推廣據點。同樣預計今年完成規劃後，明年發包施工，明年底完工。

安南區新建的李科永紀念圖書館命名為「孵夢島」，目前仍在進行主體建築的規劃設計中，預計今年發包，2027年底完成。建築邀請國際建築大師伊東豊雄設計，預計將成為融合數位科技、多元共融與兒童創造力啟發的全新文化地標。

市長黃偉哲表示，此次3館升級與新建案的推動，不僅提升市民的閱讀可及性，也象徵台南的文化力與創新力再進化。

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