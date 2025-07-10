新北婦女大學成果展開跑 侯友宜讚：女性撐起一片天

新北市婦女大學成果展登場，學員展現曼妙舞姿。（記者陳奕劭攝）

2025/07/10 16:47

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市婦女大學成果展今天（10日）在新北市政府登場，主題為「HER未來，女子未來」，展現女性的多元面貌與堅韌力量，靜態成果展即日起到8月29日在新北市婦女服務中心展出，同時舉辦人氣故事票選。市長侯友宜說，「女性撐起了一片天！」每一位女性都值得被看見、被支持，更擁有改變人生的力量。

婦女大學成果展由貢寮區新住民關懷協會的小提琴班帶來「貢氧琴音」演奏開場，新北市呼拉樂活協會「活氧提斯班」學員緊接演出融合樂器與舞蹈的《在水一方》《月亮代表我的心》，侯友宜也登台合奏《康康舞曲》，與學員一同揭開成果展的精彩序幕。

請繼續往下閱讀...

新北社會局長李美珍說，成果展除了動態表演，也設置靜態展覽，含書法、國畫、素描等藝術創作，更規劃「妳在婦女大學的故事」專區，分享21位學員的生命歷程與成長故事。靜態展即日起到8月29日於新北市婦女服務中心藝文迴廊展出，並舉辦人氣故事票選活動。

學員晶晶說，原本身為全職家庭主婦的她，在參與婦女大學開設的「夏威夷舞蹈班」後，不僅結交志同道合的朋友，且讓她生活更多采多姿。國畫班學員蕭美君則為今年成果展親自創作了一幅詩作，她分享，她在一次次筆觸與觀察中找到寧靜、喜悅和成就感。

新北市婦女大學靜態成果展即日起到8月29日在新北市婦女服務中心展出。（記者陳奕劭攝）

新北市婦女大學成果展登場，學員展現曼妙舞姿。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜（中）出席婦女大學成果展，與所有學員合影。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法