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    提供校園公共球具讓教師團體炸鍋 教育部：先溝通、不會貿然實施

    校園公共球具讓教師團體炸鍋，教育部政次張廖萬堅表示，體育署會先溝通，不會貿然實施，初期會試辦。（記者林曉雲攝）

    校園公共球具讓教師團體炸鍋，教育部政次張廖萬堅表示，體育署會先溝通，不會貿然實施，初期會試辦。（記者林曉雲攝）

    2025/07/10 16:04

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部研擬在學校內提供愛心球具給社區居民，引發教師團體全教總和全教產強烈反對。教育部政次張廖萬堅今（10）日下午回應質疑表示，後續一定會請體育署審慎評估，與基層學校溝通，不會貿然實施，初期可能會先選擇有意願的縣市學校試辦之後再議。

    張廖萬堅表示，教育部收到學校、教師團體及地方政府的各種回饋建議，提供「校園公共球」給學生及民眾使用的補助計劃，立意雖佳，但容易引起誤解，一定會請體育署審慎評估，與基層學校溝通，不會貿然實施，也強調相關經費跟採購作業不會讓學校負擔，也絕對不會影響到學生上體育課的權益。

    教育部長鄭英耀昨（9）日於全國教育局長會議中指示，體育署於2週內盤點全國中小學可提供籃球等球具給社區民眾使用情況，引發部分教師團體憂心增加工作而不滿。教育部主秘林伯樵今（10）日上午說明，提供給民眾的球具，會由教育部提供經費購置，與學生使用的球具分開，學校也不須保管，而是如同「愛心傘、良心傘」概念，提供一次性消耗型球類用品如籃球、排球、足球，以鼓勵學生與社區民眾多運動。

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