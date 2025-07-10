疑「藍環章魚」惹禍！ 專家：台灣海洋最強毒素就是「它」

有網友在社群平台臉書發文，指出在市售芥末章魚中發現疑似藍環章魚。（取自「爆廢公社公開版」）

2025/07/10 16:01

〔記者邱芷柔／台北報導〕體型小巧的藍環章魚，外表鮮豔卻暗藏致命風險。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒，藍環章魚體內的「河豚毒素（Tetrodotoxin）」是台灣海域毒性最強的天然毒素，且目前無任何解毒劑。

有高雄民眾昨（9日）在社群平台臉書發文，指出在市售芥末章魚中發現疑似藍環章魚，食用後出現嘴唇發麻症狀，引發關注。楊振昌指出，台灣過去也曾發生藍環章魚中毒案例，經檢驗確認為河豚毒素中毒，常見症狀包括嘴唇、舌頭發麻、四肢無力、呼吸困難，嚴重恐致命。

請繼續往下閱讀...

「河豚毒素沒有解毒劑！」楊振昌說，河豚毒素屬神經毒素，發作時間極快，通常在15至30分鐘內出現症狀，極少數延遲至6小時。若毒素導致呼吸衰竭，就必須立刻送醫，使用呼吸器撐過急性期，24小時內若能挺過，多半可順利恢復。

楊振昌補充，中毒程度與食用的部位有關，尤其是章魚內臟或毒素集中的卵巢等風險最高。台灣海域常見天然毒素包括河豚毒素、麻痺性貝毒、海葵毒素等，其中河豚毒素可說是台灣海域中天然毒素中毒性的第1名。雖然藍環章魚在台灣並不常見，但近年在沿海仍偶有通報，是否與海洋暖化、洋流變化有關，仍待後續觀察。

他也提醒，過往中毒案例多與自行釣魚、食用來路不明魚類有關，建議民眾避免自行捕撈、食用不熟悉的海產，以免誤觸高風險毒物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法