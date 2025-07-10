推廣街頭活動 新北「街頭學校」系列活動即起至9月下旬府中登場

文化局表示，今年度活動持續在「府中十五」舉行樓層劃分主題展。（新北市文化局提供）

2025/07/10 16:19

〔記者黃子暘／新北報導〕為推廣街頭文化，新北市府文化局舉行「新北街頭學校」系列活動，文化局長張䕒育表示，今年度活動即日起至9月21日在板橋區府中廣場一帶登場，系列活動包括展覽、課程與派對活動，8月16、17日則邀請音樂人及DJ在府中廣場開辦街頭派對。

文化局表示，今年度活動持續在「府中十五」舉行樓層劃分主題展，三到五樓打造「街頭人」、「嘻哈地」、「未來室」三大主題展區，從人物紀實、地圖探索到未來想像，展現新北街頭文化的樣貌與精神；3樓設有跳舞機，4樓展區設置「街頭塗鴉室」，開放全民自由揮灑創意，並於七月十二日、八月九日、九月十三日推出活動，將華江橋下在地的「Hi! POP Freestyle Party」搬進展場；5樓「未來室」開放歌詞投稿、許願牆、街頭學校拍貼機，打造專屬於觀展者的「街頭學生證」。

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文化局說，自7月起，「新北街頭學校」每週末邀請街舞、饒舌、DJ、塗鴉等領域創作者授課，系列活動亮點將於八月十六、十七日週末登場，邀請嘻哈歌手與DJ等在府中廣場辦街頭派對，詳細活動與課程資訊可至新北街頭學校官方IG帳號查詢。

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