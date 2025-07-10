停電5日難開伙 朴子獅子會熱食海鮮粥暖人心

朴子獅子會會長林篤毅號召獅友分送熱騰騰的海鮮粥與粽子。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/10 16:42

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義縣沿海鄉鎮，東石、布袋、義竹地區仍有許多村落停電中，連續停電多日，村民大多靠救援乾糧果腹。東石漁民、朴子獅子會會長林篤毅發現村里許多長者有一餐沒一餐，找村子總舖師林塏翰商量，林塏翰立即應允，在停電、屋頂又漏水克難環境中，帶領夥伴煮了2千多份色香味俱全的海鮮粥，今天上午分送給有需要的人家，掌潭林姓村民拿到熱騰騰的海鮮粥，吃得津津有味，直說是災情以來最享受的一餐。

林篤毅指出，嘉義沿海地區從6日晚上就停電，今天已經進入第5天，家裡冰箱的食材早都已毀壞，加上有些區域停水很難開伙，大多只能靠救援乾糧物資果腹。曾有位獨居長者中午領了2個便當，說1個中午吃，1個留到晚上吃。由於這種天氣食物很容易壞掉，因而才想說趕在復電前分送熱食海鮮粥給大家。

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林篤毅表示，除「阿翰上菜」林塏翰熱情參與，也嘉義區第3、4專區主席，5、6、7、8分區主席及嘉義縣市20個分會共同響應，還特別帶來數百個肉粽共襄盛舉。

立委蔡易餘與東石鄉長林俊雄今天中午11點也趕來客串志工，幫忙將一箱箱的海鮮粥搬上車，分送給有需要的人。

蔡易餘說，這不只是1碗粥，更是1份來自獅子會的真情與守護。希望社會上能有更多這種善與愛的力量循環，照顧有需要的人，讓社會更加康樂。

屋頂被強風掀走，搭帳篷克難烹調海鮮粥。（記者蔡宗勳攝）

海鮮粥豐盛的備料。（記者蔡宗勳攝）

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