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    建臺高中考科報錯！鍾東錦為受影響考生請命 縣府輔導選填志願

    苗栗縣長鍾東錦為受影響的23名建臺高中考生請命，向大考中心喊話給與學生補救機會。（讀者提供）

    苗栗縣長鍾東錦為受影響的23名建臺高中考生請命，向大考中心喊話給與學生補救機會。（讀者提供）

    2025/07/10 16:17

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺高中發生大學分科測驗學生集體報錯名事件，縣長鍾東錦喊話向大考中心委員請命，盼能給予學生一個補救機會，但大考中心公告依簡章規定辦理，苗栗縣政府也說，將輔導受影響23名考生選填志願，盡全力消弭校方行政疏失對考生造成的影響。

    鍾東錦今天上午說，建臺高中是一所優質學府，每年有許多學生考取頂尖大學，不乏醫學系學生。此次發生如此重大的失誤，讓學生、家長及所有關心此事的各界人士，都感到非常難過與不捨。經他了解，建臺高中今年畢業生134人。其中，107名學生今年1月確定大學錄取資格，這次分科測驗有27人報考、23人發生錯誤。

    鍾東錦向大考中心委員喊話，著眼於學生的未來與青春的寶貴考慮，他認為並非單純的公平性問題，而是給予學生一個補救機會，不致因此耽誤1年學涯的機會。

    但大考中心考量顧及其他3.9萬名考生公平性，公告仍然需依照簡章規定辦理。苗栗縣府也呼籲受影響的考生能穩定情緒、全力應考，成績公布後，將針對23名考生提供升學及志願選填等相關諮詢，盡全力消弭校方行政疏失對考生造成的影響。

    私立建臺高中。（資料照）

    私立建臺高中。（資料照）

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