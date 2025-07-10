學校提供社區居民愛心球具 全教產：學校沒有人力

教育部規劃在學校內提供社區居民愛心球具，全教產今發聲明表示反對，強調學校沒有人力配合。（圖擷取自全教產官網）

2025/07/10 15:46

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長鄭英耀昨（9）日在全國教育局處長會議指示體育署盤點，由學校提供球具給社區居民使用；教育部今（10）日再說明，愛心球具和學生球具不同，學校不負保管責任。不過教師團體仍強烈反彈，全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，國中小學校面對人力短缺、器材損耗、經費補助、場地維護與校園安全等問題，教師工作也不可能包山包海。

林蕙蓉表示，國中小教師時刻面臨各種家長的濫訴、學校找不到代理教師的困境、兼職行政教師大逃亡，行政與教師人力吃緊的困境下，假日與放學後沒有人力負責器材管理或安全巡查，教師早已疲於奔命，借用要有人管理、使用的耗損需要隨時補充，學校本位是教學，不可能做到運動中心借用器材要壓證件或付押金。

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林蕙蓉表示，教育部未說明相關配套，運動器材、球具等是高耗材，損壞率高，許多學校已很無奈反映，假日民眾到校園運動打球，週一整個操場都是垃圾、校園器材遭破壞，學生上體育課易發生危險，學校也面臨清潔廁所、水電、維修等問題，若無相關配套補助，校方只得自行吸收，無異壓榨第一線教育人員。

林蕙蓉表示，校園理應是學生安全堡壘，開放社區使用校園，尤其偏鄉或規模小的學校，人力不足下，若出現糾紛或意外事件，難以因應，呼籲教育部先解決國中小學校各種問題，做好相關配套，再談校園開放。

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