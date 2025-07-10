通過「丹娜絲颱風雨彈測試」 台中國際會展中心沒漏水

台中國際會展中心一樓展場預計十二月底開幕。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/10 16:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際會展中心正在點交，立委楊瓊瓔今天邀請市府建設、經發、都發局及營運單位外貿協會共同會勘會展中心，確定7月15日完成點交；丹娜絲颱風對台中市帶來多日強大雨勢，自動順利經過測試，並未漏水，只有集雨水的管線部分稍微滲透，將會優化管線。不過，外貿協會祕書長王熙蒙說，點交後全力進行室內裝修，預計11月21日申請峻工許可，12月底一樓展覽館可開幕，但原10月的試營運首展五金展要另覓場地舉行。

台中國際會展中心總經費為90億元，1樓及4樓是展覽場，各可容納800多個標準攤位，兩個加起來，加上外場可容納2360攤。

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為了解點交進度，立委楊瓊瓔與市府相關單位及外貿協會共同會勘台中國際會展中心，建設局長陳大田說，台中會展中心去年完工驗收，7月15日點交，過去發生漏水問題，建設局全力改善，丹娜絲颱風帶來的多日雨量，剛好進行自然測試，主體結構都未漏水，而集雨水用來灌澆的管線有一些微滲漏，會進行優化。

外貿協會祕書長王熙蒙說，7月15日會完全點收，會努力在11月21日拿到峻工使照許可，之後就可試營運，到12月底一樓展覽場開幕，四樓及會議中心則是明年3月完工。

市府原本規劃10月試營運首展為五金展，但外貿協會說，11月21日內部整修才能完成，五金展無法舉行。經發局長張峯源說，因為外貿協會無法在10月完工，已提早向公會說明，五金展會另覓場地。

楊瓊瓔說，台中國際會展中心預計12月底可開幕，不止可辦產業展覽，展廳可辦尾牙宴，可容納700桌約1萬人。

立委楊瓊瓔與中市相關局長會勘台中國際會展中心點交進度。（記者蘇金鳳攝）

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