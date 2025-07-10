南港機廠基地社宅2區新建工程 預計今年底開工、2029完工

基地現況。（記者董冠怡攝）

2025/07/10 16:37

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市南港區南港機廠基地社會住宅2區新建工程，預計興建地上21層、地下5層建物，規劃戶數288戶，經幹事會議並修正，今於都市設計及土地使用開發許可審議委員會討論，並無太大調整，大多是針對細節設計提出建議，像是車道進出、停車動線、消防救災、綠化植栽等，代理主席裁示此案修正後通過，都市發展局說，預計今年底開工、2029年底完工。

根據相關單位總體設計規劃，基地面積達7萬8811平方公尺、開發面積5340平方公尺，本期規劃為南港機廠西北側，單幢一棟，延續東側1期社宅，2區汽機車位數可停放206輛汽車、236輛機車；1樓為開放空間和商店、2樓至5樓為社福設施、6樓多功能空間，預計6樓興建天橋銜接1區5樓開放平台；7樓以上為社宅。288戶中以2房型佔半數，另有套房、單人房、3人房型；2區統包工程契約金額 48.2億餘元。

請繼續往下閱讀...

與會的多名委員在審議過程中，主要針對無障礙、車道進出、停車動線、鋪面防（止）滑、消防救災及綠化植栽等面向提出建議，例如車道高度及坡度，應將低樓層的身心障礙全日型住宿機構、住宿式長照機構住民接送上下車，一併納入考量；停車空間動線規劃有待調整，應讓車輛轉彎更為順暢；街角行穿線連結到無障礙坡道優化；人行天橋應有防滑及止滑功能；建置水平避難救災空間；綠樹排列整齊一致，避免阻擋行走動線，可加大樹穴預留生長空間；屋頂農園範圍擴大，增添具有降溫性質的植物。

代理主席裁示，設計單位應就上述委員提出的意見檢討，如無其他意見，此案就修正後通過。

台北市南港區南港機廠基地社會住宅2區新建工程，於都市設計及土地使用開發許可審議委員會討論。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法