禿鷲被誤會「害死鵝」慘遭關狗籠！「禿鷲故事展」姚正得說故事

農業部生物多樣性研究所高海拔研究中心主任姚正得，現場也解說標本製作的技術、還有禿鷲在台灣的小故事。（記者花孟璟攝）

2025/07/10 18:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕食腐肉的猛禽禿鷲，又稱禿鷹，在自然生態系扮演清道夫角色，但在股市卻是負面的「奸詐、趁火打劫」形象，而禿鷲在台灣的故事也曾有悲傷的一頁。農業部生多所高海拔研究中心主任姚正得分享，禿鷲在台灣是罕見迷鳥，1994年曾有一隻禿鷲就因被誤會造成鵝隻死亡，慘遭養鵝人家關狗籠，雖經救援後野放，但最後仍在埔里喪生！

「來自天空的朋友：禿鷲故事展」今天起在林保署大農大富平地森林園區遊客中心展出，展出的主角禿鷲，是2019年在新北被目擊、最後飛到花蓮農田死亡後被發現。

請繼續往下閱讀...

導覽的姚正得說，因為農民的愛惜，罕見的禿鷲除左腳趾甲斷裂外，全身沒有少一支羽毛、因「一支飛羽就有30公分」！讓這隻禿鷲標本成為台灣唯二、現存狀態最佳的標本，另一標本是日治時期製做、現存台灣博物館。

現場導覽的姚正得說，禿鷲是來自歐亞大陸、中亞地區大型猛禽，喜歡在開闊的平原、河床地覓食，他曾親自去外蒙看禿鷲與牠的產地，在一處山壁上看到5、6對做窩，但一窩只有一隻幼鳥。

他表示，百年來台灣自然史中，禿鷲只出現5次，每2、30年才有一筆，包括日治時期2筆、戰後3筆，包括1970年代圓山動物園曾經展出的活體、最新一筆是今天展出的禿鷲標本。

然禿鷲飛行數千公里到台灣，卻是命運多舛。姚正得分享，台灣上上1筆禿鷲紀錄是1994年，最早是在集集攔河堰附近被目擊，後來牠飛到彰化田中一處養鵝場附近盤旋，飛下來吃死鵝時被鵝場主人看到，卻被誤會「殺鵝兇手」慘遭關狗籠，然而禿鷲在原生地只吃腐肉、並不會獵殺；之後幸被救援，經動保人員照顧一陣子後野放，後來仍不幸殞命在南投埔里。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法