為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    禿鷲被誤會「害死鵝」慘遭關狗籠！「禿鷲故事展」姚正得說故事

    農業部生物多樣性研究所高海拔研究中心主任姚正得，現場也解說標本製作的技術、還有禿鷲在台灣的小故事。（記者花孟璟攝）

    農業部生物多樣性研究所高海拔研究中心主任姚正得，現場也解說標本製作的技術、還有禿鷲在台灣的小故事。（記者花孟璟攝）

    2025/07/10 18:32

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕食腐肉的猛禽禿鷲，又稱禿鷹，在自然生態系扮演清道夫角色，但在股市卻是負面的「奸詐、趁火打劫」形象，而禿鷲在台灣的故事也曾有悲傷的一頁。農業部生多所高海拔研究中心主任姚正得分享，禿鷲在台灣是罕見迷鳥，1994年曾有一隻禿鷲就因被誤會造成鵝隻死亡，慘遭養鵝人家關狗籠，雖經救援後野放，但最後仍在埔里喪生！

    「來自天空的朋友：禿鷲故事展」今天起在林保署大農大富平地森林園區遊客中心展出，展出的主角禿鷲，是2019年在新北被目擊、最後飛到花蓮農田死亡後被發現。

    導覽的姚正得說，因為農民的愛惜，罕見的禿鷲除左腳趾甲斷裂外，全身沒有少一支羽毛、因「一支飛羽就有30公分」！讓這隻禿鷲標本成為台灣唯二、現存狀態最佳的標本，另一標本是日治時期製做、現存台灣博物館。

    現場導覽的姚正得說，禿鷲是來自歐亞大陸、中亞地區大型猛禽，喜歡在開闊的平原、河床地覓食，他曾親自去外蒙看禿鷲與牠的產地，在一處山壁上看到5、6對做窩，但一窩只有一隻幼鳥。

    他表示，百年來台灣自然史中，禿鷲只出現5次，每2、30年才有一筆，包括日治時期2筆、戰後3筆，包括1970年代圓山動物園曾經展出的活體、最新一筆是今天展出的禿鷲標本。

    然禿鷲飛行數千公里到台灣，卻是命運多舛。姚正得分享，台灣上上1筆禿鷲紀錄是1994年，最早是在集集攔河堰附近被目擊，後來牠飛到彰化田中一處養鵝場附近盤旋，飛下來吃死鵝時被鵝場主人看到，卻被誤會「殺鵝兇手」慘遭關狗籠，然而禿鷲在原生地只吃腐肉、並不會獵殺；之後幸被救援，經動保人員照顧一陣子後野放，後來仍不幸殞命在南投埔里。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播