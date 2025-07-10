鹿港3位258歲獨老受困淹水三合院 里長苦勸才同意搭救生艇

86歲許姓小叔由人員背著離開淹水的三合院。（民眾提供）

2025/07/10 16:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮七八水災創下半世紀以來最嚴重的災害，海浴路一處三合院有3位加起來258歲的獨老受困，屋外都淹到膝蓋，屋內都快淹到床了，獨老都沒有撤離意願，埔崙里長董建林苦勸兩天，加上獨老子女的溫情相勸，終於同意在消防人員協助下搭著救生艇離開到兒女家中暫住。

董建林表示，這3位獨老是89歲許姓大嫂、86歲許姓小叔與83歲妻子，許姓大嫂因鼻胃管長期臥床，由外籍看護照顧；小叔夫妻行動略有不便，他平日也會常來關懷這3位獨老，也與獨老兒女保持聯絡。

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董建林說，這次看到7月8日一早就下起大雷雨，三合院周邊因為都是農田，早就水鄉澤國，三合院的埕也淹到了膝蓋高，屋內也快淹到床，他請3位獨老先行撤離，但老人家不喜歡移動，許姓小叔說，抽水機把水抽光就好了，但因為三合院被農田包圍，就算要抽也是大工程。

董建林說，昨天（9日）他再次相勸，許姓大嫂的兒子也特地返家跟長輩溝通，3位老人家終於同意撤離，他連忙通知消防隊前來救援，結果因為通往三合院的道路積水，救護車因為水太深不敢過，由消防車拖著救生艇前來，結果，消防車因為看不到水溝，在倒車要進入巷內時，左前輪跌入水溝，緊急把救生艇卸下，再出動吊車來協助消防車脫困。

最後，許姓大嫂與看護搭救生艇、小叔夫妻則由人員背著離開三合院，再由兒女接去暫住，董建林說，終於看到3位老人家脫困，也放下心中的大石頭！

彰化縣鹿港鎮89歲許姓大嫂與看護一起搭著救生艇離開淹水的三合院。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮埔崙里長董建林。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮一處民宅住有3位高齡獨老，在七八水災淹到膝蓋高。（民眾提供）

因為積水看不清水溝，連拖著救生艇的消防車都誤陷水溝。（民眾提供）

因為積水看不清水溝，連拖著救生艇的消防車都誤陷水溝。（民眾提供）

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