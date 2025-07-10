台南六甲今累積雨量達234毫米 災區急需帆布 ！

受到低壓帶及西南風影響，台南各地降下豪大雨。圖為大內石林里自主防災社區整備。（圖由南市水利局提供）

2025/07/10 15:30

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，全市有6千多戶民宅的屋頂遭掀飛，今天台南市各地受到低壓帶及西南風影響，降下豪大雨，受災戶可說屋漏偏逢連夜雨。南市水利局統計，今天0時至上午12時，南市最大累積雨量為六甲區234毫米。

南市議員蔡筱薇表示，目前災區許多住家的屋頂被掀飛或破損嚴重，而今明2天氣象預報將有大雨特報。她已把過去選舉後的帆布提供給災民覆蓋屋頂，但現場仍急需大量廣告帆布，不管厚薄都可以，若民眾有意願，可以聯絡各地區公所，或把物資送來她的服務處，他們將派員協助送達災區。

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南市水利局表示，受到低壓帶及西南風影響，今天凌晨至上午降雨量快速累積，並有短延時大雨及豪雨發生。今天至上午12時止，南市最大累積雨量為六甲區234毫米、最大時雨量為六甲區69毫米、最大10分鐘雨量為東山區20毫米。

水利局表示，全市66座抽水站及513台移動式抽水機投入抽水，並通知各區災害搶修廠商待命警戒中，即時因應相關災害。另外，各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，約3600片防水擋板已分發予32個區公所及社區視天氣及實際情形運用。

水利局說，依氣象署最新預報，今天午後降雨有趨緩的趨勢，但仍有局部大雨發生的機率，請防範低窪積淹水及山區泥流水瀑，並提醒用路人注意行車安全，並可多加利用南市府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。

今天台南市各地受到低壓帶及西南風影響，降下豪大雨，受災戶可說屋漏偏逢連夜雨。（圖由南市水利局提供）

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