基隆海生館預定地荒廢8年 廢棄工寮成不定時炸彈

海生館廢棄工寮和圍籬部分鐵皮被吹落破損。（記者盧賢秀攝）

2025/07/10 16:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立海洋科技博物館的海洋生態館（簡稱海生館）預定地，因慶陽案爆發後就荒廢至今已8年，雜草叢生，其中靠近基隆八斗子漁港三街公車亭的廢棄工寮，幾成廢墟；居民擔心颱風季節到，強風把鐵皮吹翻影響候車民眾安全。市議員張顥瀚要求市府與海科館儘速處理。不過海科館表示，地上物仍遭土地銀行假扣押，為安全起見，近期內修復破損的施工圍籬，並加強周邊環境的清潔消毒。

基隆八斗子海科館區域探索館旁的海生館預定地，為慶富子公司慶陽促參案興建，受獵雷艦詐貸案影響，慶陽公司無力執行海生館興建案，雖終止合約，但還有產權訴訟，地上物被銀行假扣押，海生館工程仍停滯。

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海科館與銀行協商，地上工作物進行拍賣，或請銀行撤回假扣押，讓海生館有轉圜餘地，但聯貸銀行團不同意拍賣或撤回假扣押。

張顥瀚接到民眾反映，漁港三街公車亭靠近海生館的廢棄工寮，工寮鐵皮圍籬鐵皮破損，萬一強風把鐵皮吹落，民眾在旁邊公車亭等車，真的很危險。

張顥瀚邀集相關單位現場會勘，請市府都市發展處安排建築師儘速檢視工寮結構安全，希望能依建築法危險建物的標準，儘快拆除。並向海科館爭取經費，清除破損鐵架與鐵片，並進行環境清潔消毒。

海科館表示，過去數年持續對海生館工地進行檢查、抽水、圍籬安全防護等工作，維基本公共安全，圍籬部分將儘速辦理修復，但廢棄工寮產權屬於慶陽公司，十分棘手，希望市府依建築法規定拆除危樓以保障居民安全。

國立海洋科技館海生館預定地荒廢8年，居民憂心工寮安全。（記者盧賢秀攝）

基隆八斗子居民在海生館廢棄工寮旁等候工程感覺很危險。（記者盧賢秀攝）

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