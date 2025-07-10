國教盟指建臺高中教務主任出包後走人 當事人澄清未卸責協助後續

私立建臺高中。（資料照）

2025/07/10 15:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕大學分科測驗明（11）日將登場，苗栗縣私立建臺高中大學分科測驗報錯23名考生應考科目。國教盟今（10）日指，報名出包後，該校教務主任已考上正式教師而火速辭職。對此，被點名的陳姓教務主任受訪表示，她仍在崗位協助學生及事件處理，國教盟所接收資訊有錯誤。

國教盟理事長王瀚陽今天表示，依考生家長向建臺高中家長會投訴，該教務主任隱匿報名出錯一事，還拍拍屁股走人，他原本是代理教師，兼任教務主任，每個月超鐘點月薪共計逾10萬元，考上正式教師，事件曝光後，已轉赴公立學校擔任英文老師。

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陳姓主任表示，校方發現報名出錯後，隨即向學生及家長說明，並立即向大考中心反映，從未有隱匿。她於建臺高中任教已18年，自始就是正式教師，兼任教務主任近1年半。她因學校內部其他問題與職涯考量，確實有去徵選他校代理教師，但已是在事件發生之前；事件發生後迄今，仍在崗位協助學生及事件處理，沒有所謂的拍拍屁股走人。

另，王瀚陽並提供該教務主任與學生的Line對話截圖，指該教務主任企圖推卸責任，竟聲稱使用到「去年舊格式」才造成報錯，但教育部高教司已明確表示「並不存在所謂舊格式。」出包的教務主任竟還跟家長表示，責怪造成錯誤的人，對事情幫助不大，倒不如把握住自己可以做的部分，這種說法不僅是推卸責任，更對學生及家長造成二度傷害。

對此，陳姓主任表示，校方使用到的去年舊格式，是校內行政作業電腦存檔的格式，因今年分科測驗科目順序格式與去年略有不同，承辦人員疏忽未注意，造成報錯學生應考科目的狀況，這是事實，並非推卸責任。另，Line對話截圖也非她傳給家長，而是老師為安定學生及家長心情所傳，但老師的字義並非要反責學生及家長，以對方立場，會有此解讀，她能理解。

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