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    華航招募逾百位空服員 明起開放報名至7/17

    華航招募空服員，職缺超過百名，7月11日至17日開放報名。（圖由華航提供）

    華航招募空服員，職缺超過百名，7月11日至17日開放報名。（圖由華航提供）

    2025/07/10 14:15

    〔記者蔡昀容／台北報導〕華航因應新機引進與航網布局，明（11）日起招募逾百位客艙組員（空服員），報名期限至7月17日，錄取者今年10月起陸續報到受訓。華航也招攬資訊人才，即日起同步招募至7月20日。

    華航表示，這次客艙組員招募對象須具備教育部認可學士學位或以上學歷，以及多益聽讀600分或同等英語成績，報名期限至7月17日，初試預計8月2日舉行，複試為8月9日，錄取者今年10月起陸續報到受訓。此外，資訊人才即日起招募至7月20日，職務內容涵蓋資訊基礎建設與軟、硬體設備維護，錄取後將接受通識與專業訓練。

    華航表示，適逢畢業季之際，期盼吸引優秀新血加入團隊，華航除提供極具市場競爭力的薪酬條件，員工與眷屬盡享優惠機票福利，亦規劃完整的職涯發展體系，讓員工能拓展視野、累積實力。

    華航八度入選「台灣高薪100指數」、「台灣就業99指數」，並蟬聯《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」、Cheers雜誌「新世代最嚮往企業TOP20」及「幸福企業金獎」等。詳細招募資訊見華航官網。

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