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    暑假到十三行體驗異國風情！ 新北南島文化節7/26~7/27登場

    新北市立十三行博物館將於7月26日、27日舉辦「2025新北南島文化節-島嶼織縷・繽紛十三」。（記者陳奕劭攝）

    新北市立十三行博物館將於7月26日、27日舉辦「2025新北南島文化節-島嶼織縷・繽紛十三」。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/10 14:28

    〔記者陳奕劭／新北報導〕暑假體驗異國文化不必遠行！新北市立十三行博物館將於7月26日、27日舉辦「2025新北南島文化節-島嶼織縷・繽紛十三」，帶來傳統樂舞、真人服飾展演、部落手作體驗，看見南島文化的豐富多樣。活動詳情請至十三行官網粉絲專頁查詢。

    十三行博物館長羅珮瑄表示，「新北南島文化節」透過樂舞表演、技藝體驗、文創市集和道地美食，全方位展現南島文化的底蘊與傳承之美。其中，「部落手作屋」，邀請民眾與南島工藝師一同編織珍貴文化體驗。

    另外，魯凱族公主包鳳玲傳授流傳千年的樹皮布工藝，化自然材質為藝術之作，親手製作栩栩如生的貓頭鷹吊飾；泰雅族織女梁美花分享傳統弓織技藝，引領參與者親手編織出多彩的傳統織帶，感受指尖與絲線交織迸發的文化脈動。

    她指出，皮件工作坊更結合動人文化故事與現代工藝技法，引導民眾親手繪製具有深刻意義的傳統圖騰皮革手環，編織出專屬自己的獨特文化記憶。

    除了現場體驗，羅珮瑄說，博物館即日起至粉專推出「南島小教室」，只要在指定貼文中破解南島編織服飾謎題，並標註3位好友，有機會獲得精美的環保餐具組、手工編織扇等13綠時尚友善環境選品，讓環保理念走進生活。

    泰雅族織女分享傳統弓織技藝，引領參與者編織傳統織帶。（記者陳奕劭攝）

    泰雅族織女分享傳統弓織技藝，引領參與者編織傳統織帶。（記者陳奕劭攝）

    老師敲打天然樹皮，親手製作栩栩如生的貓頭鷹吊飾。（記者陳奕劭攝）

    老師敲打天然樹皮，親手製作栩栩如生的貓頭鷹吊飾。（記者陳奕劭攝）

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