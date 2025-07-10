罕見禿鷲標本重回發現地 專家：花蓮馬佛社區將在台灣自然史留名

鳥類專家姚正得拿出尺測量等比例的禿鷲照片，翼展（雙翼打開）長度2.5公尺，體長則有1.1公尺。（記者花孟璟攝）

2025/07/10 15:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2019年的12月冬天的一個早晨，花蓮農民在光復鄉馬佛社區旁發現死亡禿鷲，是東部有史以來第1筆紀錄。經專家帶回剝製標本，今天起回花蓮展出。鳥類標本製作專家姚正得說，禿鷲是罕見迷鳥，每2、30年才在台灣出現一次，感謝馬佛農民主動帶回，製作後成為台灣現況最佳的禿鷲標本，也讓花蓮光復鄉馬佛社區在台灣自然史上留名！

「來自天空的朋友：禿鷲故事展」今天起至8月底展出，地點在林保署的大農大富平森園區遊客中心，展出的主角「禿鷲」標本，是在2019年12月28日在光復鄉馬太鞍溪旁的農田被發現，吃腐肉的禿鷲疑似找不到死亡動物屍體不幸死亡。

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發現的農民楊錦輝說，2019年12月28日一早，他駕駛耕耘機準備打田，發現田裡躺著一隻黑色大鳥，隨即放在耕耘機上載回社區，將照片貼上網發問，很快就有專家來接洽，得知去年10月標本製作完成他十分高興，更開心是看到禿鷲能回來社區展出。

「這隻禿鷲身長1.1公尺、雙翼展開2.5公尺，體重9公斤，展出的翼展照片也是等比例放大」！聽著鳥類專家姚正得的介紹，讓參加開幕典禮的西富國小學童張大眼睛好奇不已！而周邊社區馬佛、太巴塱、大富等民眾都來參加，現場還有有獎徵答，熱鬧非凡。

農業部生物多樣性研究所高海拔研究中心的鳥類標本製作專家姚正得說，禿鷲分布於歐亞大陸的溫帶區域，在台為罕見迷鳥，台灣自然史上禿鷲僅有5筆紀錄，當時接獲花蓮農民通報後，立刻把牠與2019年12月出現在新北田寮洋、外木山被目擊的禿鷲連結在一起，推測是同一隻，在北部時有眾多鳥友搶拍，但1星期後飛到花蓮，似乎無人注意到空中盤旋覓食的禿鷲。

承辦展出的光復鄉綠野香坡農村協會總幹事張秀真說，由於水保署的農村再生計畫讓社區居民具備生態保育觀念，才得以讓這筆難得的禿鷲紀錄化身標本，去年10月由標本師們完成製作，讓這位天空守護者能繼續以另一種方式陪伴大家。

禿鷲的故事特展今天起到八月底在光復鄉的林保署大農大富平森園區展出，大小朋友一起張開雙手，想像禿鷲在空中盤旋的樣子。（記者花孟璟攝）

農民楊錦輝發現禿鷲時已經死亡，將牠放在耕耘機上帶回社區，今天看到牠以標本姿態重現栩栩如生的樣貌，十分高興。（記者花孟璟攝）

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