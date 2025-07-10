華信航空擴大人力招募 2026年第1季啟動培訓機師招募

配合新機引進，華信航空總經理張程皓（左）及安捷航空董事長高健祐（右）10日簽署培訓機師訓練合約，預計明後兩年分梯送訓學員。（安捷航空提供）

2025/07/10 13:58

〔記者蔡昀容／台北報導〕航空市場穩健復甦，華信航空擴大機師人力招募，2026年第1季將啟動新一輪培訓機師招募計畫，今（10）日與安捷航空簽署機師訓練合約，提前佈局培訓資源，延續先前成功人才代訓經驗，將由安捷航空提供專業飛航執照訓練。

華信航空營運規模持續擴張，因應航空事業布局，預計明後兩年分梯啟動培訓機師招募，錄取學員將由安捷航空附設飛航訓練中心進行專業訓練，學員完訓返回華信航空後，將配合未來窄體機隊擴編時程，陸續投入航線營運作業。

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華信航空總經理張程皓表示，2018年華信航空首度招募培訓，即委託安捷負責栽培首批培訓學員；為因應華信航空2027年窄體機引進計畫，提前培育本國副機師的需求，這次雙方再度合作，華信以行動表達對國內航訓產業的支持，除延續過往成功經驗，也象徵華信航空對國籍機師訓練、人才留任的高度重視。

安捷航空董事長高健祐表示，安捷深耕在地航訓產業超過10年，長期與在地航空公司合作，這次與華信航空的再度合作，不僅可在訓練過程協助學員提前熟悉民航作業環境與企業文化，也能提供法規、標準作業與實務飛行等完整紮實的訓練及準備。

安捷航空附設飛航訓練中心2014年成立，現為國內唯一經交通部民用航空局核准可提供飛行執照訓練的專業機構，迄今培育逾130名飛航駕駛員分布於國內各家航空公司，除華信航空外，安捷另與台灣虎航及星宇航空等國籍航空簽有培訓合作協議。

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