林郁婷拒賽遭網暴 伴侶盟相挺捍衛運動員人格尊嚴與身體自主

奧運拳擊金牌林郁婷因拒絕參加哈薩克的賽事，遭到網路攻擊，台灣伴侶權益推動聯盟嚴厲譴責網暴，呼籲應尊重運動員人格尊嚴與身體自主。（資料照）

2025/07/10 13:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕奧運拳擊金牌林郁婷因拒絕參加哈薩克的賽事，再度遭到鋪天蓋地的網路攻擊，包含質疑性別與身體，還有人身羞辱，對此，台灣伴侶權益推動聯盟今（10日）聲明相挺林郁婷，強調應捍衛運動員的人格尊嚴與身體自主，嚴正譴責任何形式的性別歧視與言語暴力。

28歲台灣拳擊好手林郁婷在去年巴黎奧運奪下金牌，但賽事過程卻因性別議題屢遭歧視言論攻擊，今年因世界拳擊聯盟（WB）未公布性別檢測細節，林也決定不參加哈薩克拳擊賽，不料竟再度遭到網路霸凌。

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對此，伴侶盟表示，不論是一般人、運動員、或公眾人物，其性別認同、性傾向、身體特徵與生理數值，皆屬於個人隱私，不應成為他人揣測、質疑或要求公開的內容。刻意錯稱他人性別、惡意挑釁要求「證明性別」的言論，已構成嚴重的性別羞辱、霸凌及性騷擾，必須被嚴肅看待與抵制。

伴侶盟指出，在運動競賽中，若主辦方有必要進行身體相關檢測，以確保競賽公平性，相關規範與流程必須具備明確性、科學性與保密性。然而，WB至今未能清楚說明性別檢測的標準、檢查項目、程序及保密機制，導致林郁婷團隊難以理解應依據何種準則來配合，也無法確保個人隱私能否受到妥善保障，選擇不參賽是運動員捍衛自身權利的正當決定。

伴侶盟表示，回顧奧運史，性別檢測制度造成的傷害不勝枚舉，如印度選手Dutee Chand曾因為天生高濃度睪固酮被禁止參賽；南非選手Caster Semenya的性別也一再受到外界揣測與質疑，世界田徑總會為防堵她參賽還改變規則，2023年歐洲人權法院判決世界田總對她的禁令具有歧視性。

伴侶盟呼籲，性別與身體資訊為個人隱私，揭露與否皆屬當事人權利，任何性別特徵或生理狀況的八卦揣測都應立即停止。而運動員是否受檢參賽，是其與教練、團隊專業考量，社會應給予理解與支持，不應藉由網路言語暴力與性騷擾，對他人性別恣意羞辱與強行定義。也要求WB儘速公佈清楚、科學、非歧視的檢測規則，賽會單位應檢討現行賽事檢查制度，保障女性選手免於被羞辱，確保身體隱私與人格尊嚴，並檢視目前的性別分組制度，是否已不當侵害運動員參賽權益。

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