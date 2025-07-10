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    大雨狂下！中南部土壤含水量近飽和 再遇強降雨恐現2災害

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，無論山區或平地，雨量都很驚人。土壤含水量已近飽和，難以再吸納更多雨水。只要再遇強降雨，將大幅提高淹水、土石流等災害風險，請中南部地區的朋友務必提高警覺，做好防災準備。（圖擷取自「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，無論山區或平地，雨量都很驚人。土壤含水量已近飽和，難以再吸納更多雨水。只要再遇強降雨，將大幅提高淹水、土石流等災害風險，請中南部地區的朋友務必提高警覺，做好防災準備。（圖擷取自「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    2025/07/10 14:12

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風雖已遠離台灣，但影響仍在，全台多地都降下大雨，中南部尤其嚴重。氣象粉專指出，無論山區或平地，雨量都很驚人。土壤含水量已近飽和，難以再吸納更多雨水。只要再遇強降雨，將大幅提高淹水、土石流等災害風險，請中南部地區的朋友務必提高警覺，做好防災準備。

    粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」今日發文表示，丹娜絲颱風走後，低壓帶與西南風持續帶來豐沛水氣，雨勢幾乎接續沒有停。從丹娜絲颱風以來，到今天中午的累積雨量圖可見，屏東瑪家及春日達1100毫米，台東大武山豬窟也有1000毫米以上，整個中南部山區普遍在500到800毫米間，平地最多的則是在彰化二水547毫米。

    「無論山區或平地，雨量都很驚人」粉專表示，土壤含水量已近飽和，難以再吸納更多雨水，只要再遇強降雨，將大幅提高淹水、土石流等災害風險，請中南部地區的朋友務必提高警覺，做好防災準備！

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