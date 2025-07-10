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    雨彈狂炸南台灣 台東大武24小時累積雨量飆破600毫米

    今日累積雨量圖。（圖擷取自中央氣象署官網）

    今日累積雨量圖。（圖擷取自中央氣象署官網）

    2025/07/10 13:54

    〔記者林志怡／台北報導〕受到低壓帶與西南風雙重影響，今日南台灣持續有明顯雨勢出現，並多有災情，中央氣象署指出，目前台東大武、屏東新瑪家測得雨量已達超大豪雨等級，高雄多納林道雨量也達到大豪雨等級，中央氣象署提醒，這波雨勢可能持續至明日清晨前，明日才有機會稍微緩和。

    今日南部、東南部地區大雨不斷，目前已陸續有災情傳出，其中大武村在88風災後未遷村，因此每逢颱風豪雨對外交通中斷，主要聯絡道路霧台二號橋及涵管再度遭到沖毀，逾百位居民受困無法下山。

    中央氣象署預報員林定宜指出，今日受到低壓帶與西南風雙重影響，南台灣持續有明顯降雨出現，24小時累積雨量方面，台東大武測得最高累積雨量，已達到619毫米，屏東瑪家鄉的新瑪家測站也有555毫米的累積雨量，均已達到超大豪雨等級，第3名的高雄茂林區多納林道累積雨量也有459.5毫米。

    林定宜表示，今日雨帶稍有南移情況，因此南部、東南部持續有顯著雨勢發生，且這一波降雨可能持續到明天清晨前，短暫的空擋後，又會有一波新的水氣移入，加上明天低壓帶仍持續影響台灣，雖整體雨勢會稍微緩和，民眾仍務必多加防範。

    此外，中央氣象署提醒，今日各地天氣仍然不穩定，尤其南部、台東地區需慎防豪雨以上強降雨，中部則有豪大雨，且近期適逢大潮期間，低窪地區務必注意潮位，山區則需注意連日降雨造成的土石坍方，近期天氣可能要到週六後才有機會轉晴。

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