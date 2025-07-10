淨灘迎天晴 小琉球「愛龜淨灘接力賽」去年日淨斗斤清出

小琉球愛龜淨灘活動。（鵬管處提供）

2025/07/10 13:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）主辦的小琉球愛龜淨灘接力賽今年邁入第10年，累計已清除小琉球海灘垃圾逾24噸，發出逾2000枚海灘貨幣，鵬管處說，今年除了7月13及15日二場公開場次；8月1至15日還會再推動去年頗受好評的「日淨斗斤」活動，每日開放2組預約名額，完成任務一樣可獲得海灘貨幣。

去年首推的「日淨斗斤」活動，不以「比重量」為最主要目的，而是設計各式任務讓人闖關，去年就有包括「撿煙蒂」的任務，最後據統計，清出多達6000根煙蒂，主辦單位也特別製作手板，直指「沙灘不是你的煙灰缸」，數量之多也引來熱議。

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鵬管處表示，除了公開場次廣邀各路有志環保之士外，也透過自由選定日期的「日淨斗斤」，供民眾能以自由行的角度，自行挑選來到小琉球的旅遊時間，並結合負責任旅遊，讓旅客不只是看海，更能愛海、護海。

鵬管處說，參與日淨斗斤活動者，完成闖關任務撿拾垃圾、減塑飲食、上傳臉書社團分享，就可獲得在地藝術家林佩瑜手繪獨一無二的「海灘貨幣」，不僅能至合作商家兌換小禮或優惠，還能留下美好又有意義的旅遊記憶。另外針對搭乘台灣好行前往小琉球旅遊，再參與愛龜淨灘活動者，鵬管處再加碼100元折價券！

鵬管處指出，週日的天氣應能擺脫本週的大雨不斷，可望喜迎天晴，而去年首推的日淨斗斤活動，撿拾超過6000根煙蒂、18袋海灘垃圾。今年8月1至15日再次開放每日2組名額預約，邀請遊客一起參與守護旅遊地，落實負責任旅遊。日淨斗斤活動採網路預約制，有興趣的遊客提早安排報名，報名連結：https://reurl.cc/W0n4nL。

小琉球愛龜淨灘活動，去年在日淨斗斤的部分，清出多達6000個煙蒂。（鵬管處提供）

小琉球愛龜淨灘活動，去年在日淨斗斤的部分，清出多達6000個煙蒂。（鵬管處提供）

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